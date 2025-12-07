In arrivo ‘Hilda e Twing – Il risveglio dell’uomo ghiaccio’

In occasione dell’arrivo del Natale, BAO Publishing ha deciso di pubblicare il nuovo numero della serie Hilda, intitolato ‘Il risveglio dell’uomo di ghiaccio’. Ecco il comunicato stampa: BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita di Hilda e Twig – Il risveglio dell’uomo ghiaccio, il nuovo volume della serie Hilda di Luke Pearson. Hilda e Twing -Il risveglio dell’uomo di ghiaccio -©BAO Publishing Hilda e la sua nuova amica, la gigantessa Burku, giocano felici nel bosco, mentre il “cervolpe” Twig si imbatte in un luogo misterioso, e inavvertitamente disturba una creatura magica e glaciale. ma interrompere il letargo dell’Uomo Ghiaccio significa scatenare lo scompiglio! Una storia perfetta da leggere nel bel mezzo di un gelido inverno, che arricchisce la saga di Hilda amatissima anche per la serie animata su Netflix. 🔗 Leggi su Screenworld.it

