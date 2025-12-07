Improvvisamente a Natale mi sposo | tutto quello che c’è da sapere

Improvvisamente a Natale mi sposo: trama, cast e streaming del film. Questa sera, domenica 7 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Improvvisamente a Natale mi sposo, film italiano del 2023 diretto da Francesco Patierno. È il seguito del film Improvvisamente Natale, uscito nel 2022 e diretto sempre da Patierno. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Lorenzo si prepara, come ogni anno, a trascorrere le vacanze con la famiglia nel suo hotel. L’armonia e la tranquillità della famiglia vengono presto sconvolte da una scioccante notizia data proprio da Lorenzo, il quale annuncia che è intenzionato a sposarsi con la sua nuova fidanzata, che presenterà a loro proprio in occasione del Natale. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Improvvisamente a Natale mi sposo: tutto quello che c’è da sapere

