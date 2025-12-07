Imprese e famiglie insolventi a Natale in Sicilia cresce il rischio usura

L’allarme riguarda la Sicilia come anche le altre regioni italiane, in particolare quelle del Mezzogiorno. In realtà territoriali dove il fenomeno dell’usura è già presente in modo, seppur silenzioso e nascosto, sempre più invasivo, il periodo delle festività aumenta in maniera esponenziale il rischio che moltissime famiglie rimangano invischiate nelle maglie dei “cravattari”. Un Natale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Imprese e famiglie insolventi, a Natale in Sicilia cresce il rischio usura

