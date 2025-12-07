IMPRENDIBILE! Simona Quadarella domina l’ultimo atto dei1500 sl e regala all’Italia il settimo oro agli Europei

Altra finale ed altro oro per l’Italia agli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Era la favorita per il titolo e non ha deluso le aspettative Simona Quadarella che ha dominato l’ultimo atto dei 1500 stile libero donne, salendo sul gradino più alto del podio per la prima volta in una rassegna continentale in vasca da 25 metri (prima italiana di sempre a riuscirci). La romana ha chiuso la sua finale con il crono di 15’29?93, tempo molto vicino al record italiano fatto segnare a Roma (15’29?94). L’italiana, a Lublino già argento nei 400 e negli 800 sl, in assenza della sua rivale Isabel Gose, ha completato la prova praticamente in solitaria, prendendo il largo già nelle prime vasche ed allargando il suo gap sulle avversarie nel corso della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - IMPRENDIBILE! Simona Quadarella domina l’ultimo atto dei1500 sl e regala all’Italia il settimo oro agli Europei

