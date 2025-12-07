Impianto rifiuti chiesto un mare di integrazioni
Novità sull’impianto di trattamento dei rifiuti inerti a Santa Maria Apparente. La ditta Frantumazioni Srl, che ha fatto richiesta del provvedimento autorizzatorio unico comprensivo della valutazione di impatto ambientale e dell’autorizzazione unica, dovrà presentare una valanga di integrazioni. Le ha richieste la Provincia, che a fine settembre ha pubblicato l’avviso della procedura ed entro il previsto termine di 30 giorni sono state presentate cinque osservazioni: di Giorgio Medori, di Angelo Quintabà (due), della consigliera comunale Mirella Paglialunga (nella foto), di Maria Cristina Mattiacci e di Giuseppina Pieroni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
