Impatto fortissimo Grande Fratello grave incidente per l’ex inquilina | come sta ora

Brutta avventura per l’ex concorrente del Grande Fratello, che nelle scorse ore ha raccontato sui social il terribile incidente d’auto di cui è stata protagonista suo malgrado. L’influencer stava viaggiando in auto quando, ferma in coda, è stata centrata da un furgone arrivato a tutta velocità alle sue spalle, dando il via a un tamponamento a catena che ha coinvolto in totale quattro vetture. Nonostante la paura, il caos dei soccorsi e il passaggio in ospedale, l’ex gieffina è fortunatamente uscita quasi illesa, con qualche contusione ma senza gravi conseguenze. Proprio da quel momento di shock, però, è nata una riflessione profonda sulla vita, sui rapporti umani e sulla pericolosità di certe distrazioni alla guida, che Angelica ha deciso di condividere con i suoi follower trasformando la paura in una vera lezione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Tommaso Labate. RealPolitik, la compagna attrice, la passione per l'Inter, la morte del padre: «La politica ha un impatto fortissimo sulla nostra vita»

Abbiamo letto "Nel nido dei serpenti" e l'impatto è fortissimo. Zerocalcare ci porta direttamente nel cuore di una vicenda giudiziaria incredibile: il processo agli attivisti antifascisti di Budapest. Non è solo un reportage, è una discesa lucida e senza filtri nelle ma - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello: autori esagerano, una gieffina crea problemi e scoppia una coppia - Ecco cosa è successo nella casa più spiata d'Italia questa settimana: dalle dinamiche più forti esplose nella Casa, a colpi di scena, tensioni e nuovi fronti aperti. Riporta libero.it

Grande Fratello: Tutto quello che è successo nell'undicesima puntata - La puntata del Grande Fratello 2025 ha visto emozioni forti, ingressi speciali, scontri tra concorrenti e nuove nomination al televoto. Come scrive serial.everyeye.it

Grande Fratello: protesta di massa, gesto assurdo e una squalifica in arrivo - Il recap della settimana e le ultime news dalla Casa del Grande Fratello: vicini furiosi col reality, web contro con Simone e strana tregua Jonas- Lo riporta libero.it