Imola non molla la F1 ’Blitz’ negli Emirati Arabi | I lavori vanno avanti

Se la Regione vuole rimanere aggrappata al sogno Formula 1, e nel bilancio 2026 ha confermato i fondi per provare ad assicurarsi il Gran premio anche il prossimo anno, Comune e Formula Imola non sono da meno. Il sindaco Marco Panieri e il direttore generale dell’Autodromo, Pietro Benvenuti, sono volati ad Abu Dhabi, dove oggi si chiude il Mondiale di Formula 1. Un blitz di un paio di giorni, con Panieri e Benvenuti rientrati dagli Emirati Arabi già ieri pomeriggio, per dire ai vertici del Circus che Imola c’è. C’è per il 2026, in caso di forfait altrui, quando per riportare il Gp in riva al Santerno potrebbero bastare i 25 milioni di euro sborsati negli ultimi anni: 6 dall’Ice (Istituto per il commercio estero - ministero degli Affari esteri); 5 dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 5 dalla Regione; 2 dal Con. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imola non molla la F1 ’Blitz’ negli Emirati Arabi : "I lavori vanno avanti"

Leggi anche questi approfondimenti

Vuoi diventare un Master vero? Qua il calendario di RS non molla un cavallo: Imola, 13-14 dicembre – Mappatura centraline - Base Vignate, 10-11 gennaio – Mappatura centraline - Base Imola, 21-22 febbraio – Mappatura centraline - Base Hai ancora - facebook.com Vai su Facebook

Imola non molla la F1 ’Blitz’ negli Emirati Arabi : "I lavori vanno avanti" - Il sindaco Panieri e il direttore del circuito Benvenuti ad Abu Dhabi "Se qualcuno dovesse rallentare, noi ci siamo e non ci tireremo indietro". Lo riporta msn.com

F1, arriva Imola Fan City Experience in attesa del Gp: gli eventi principali - Imola si prepara al meglio per accogliere il proprio Gran Premio, dal 16 al 18 maggio, e presenta Imola Fan City Experience: un progetto che unisce cultura, mondo del motorsport, economia, identità e ... Secondo sport.sky.it

Imola, un weekend per il futuro: restare in F1 dipende anche dal prossimo GP. "Trattative in corso" - La presentazione imolese di oggi ha guardato oltre all’evento del 16, 17 e 18 maggio prossimi e si è ... Come scrive gazzetta.it

F1, Gp di Imola: orario e dove vedere in tv e streaming le Ferrari - Archiviato il Gran Premio di Miami, chiuso con la vittoria di Piastri e una prestazione opaca delle Ferrari, il circuito della Formula 1 torna nuovamente in pista, con il settimo appuntamento del ... Segnala corrieredellosport.it

F1, qualifiche Gp Imola: disastro Ferrari. Hamilton e Leclerc fuori già in Q2, il monegasco: “Inaccettabile” - Nel gran premio di Imola la peggiore prestazione in qualifica della stagione di Formula 1 2025: sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton eliminati già in Q2 ... ilfattoquotidiano.it scrive

F1, Gp Imola: Verstappen vince davanti alle McLaren. Hamilton sfiora il podio - Chiamatelo extraterrestre, chiamatelo come vi pare, ma se questo Verstappen riesce a tenere un Mondiale aperto come quello 2025, all’apparenza una questione a due in salsa papaya, allora merita solo ... Come scrive ilfattoquotidiano.it