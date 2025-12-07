Imola Comics & Games esordio da incorniciare Generazioni unite da giochi e fumetti

Imola, 7 dicembre 2025 – Una fiera a misura di famiglia. Che il gioco non abbia età, o se preferite che giocando anche i grandi ritornino bambini, lo ha dimostrato la prima giornata di «Imola Comics&Games», al suo esordio assoluto ieri all’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ nella prima delle due giornate (si replica oggi sempre dalle 10 alle 18 con ingresso da piazzale Ayrton Senna) di fiera. Un avvio subito da grandi numeri, con gli spazi al piano superiore, nelle due sale al coperto, che hanno stravinto il ‘duello’ con i box, dove pure in tanti hanno affollato i tavoli dedicati agli intramontabili giochi di ruolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

