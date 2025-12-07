Immobiliare prezzi ancora in crescita a novembre | in Campania +1,7%
I prezzi delle case in Italia sono aumentati dell’1,4% a novembre, raggiungendo un valore medio di 1.855 euro al metro quadro. a un ritmo più veloce rispetto allo 0,7% del mese precedente, secondo l’ultimo report di Idealista. A novembre 16 delle 20 Regioni italiane registrano incrementi dei valori immobiliari, con gli aumenti più rilevanti in Lombardia (3%), Lazio (2,3%) e Campania (1,7%). In altre 13 regioni si osservano rialzi compresi tra l’1,2% della Sardegna e lo 0,1% delle Marche. Molise (-0,6%), Valle d’Aosta (-0,3%), Calabria e Liguria (entrambe in lieve calo dello 0,1%) mostrano invece una flessione dei valori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
