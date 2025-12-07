Un caso che ha rinfocolato il dibattito, mai sopito, sull'immigrazione e l'accoglienza. Venerdì scorso una donna che faceva jogging è stata aggredita e poi violentata da un uomo che si era nascosto nella vegetazione di un sentiero ciclo-pedonabile San Mauro Pascoli, in provincia di Forlì-Cesena. I carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno arrestato un 26enne originario del Gambia con l'accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni personali. Se ne parla nel corso della puntata di domenica 7 dicembre di 4 di sera, su Rete 4. Claudia Fusani, giornalista, commenta che "su questi fatti gravissimi dico una cosa molto semplice: parliamo di un marocchino, di uno del Gambia, paesi con cui abbiamo accordi di tipo giudiziario, cioè li possiamo rimpatriare". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Immigrati violenti, per Fusani serve "più accoglienza". Scintille con Bergamini