Imec è la grande rete dell’Europa E l’Italia può davvero guidarla

L' India–Middle East–Europe Economic Corridor, conosciuto come Imec, è un progetto internazionale che mira a creare una grande rotta infrastrutturale tra India, Medio Oriente ed Europa, attraverso collegamenti ferroviari, portuali, energetici e digitali. La vera domanda, tuttavia, non è che cosa possa offrire l'Imec, ma che cosa accadrebbe se il progetto non decollasse. Il Summit di Trieste. La sua centralità è emersa con forza al summit di Trieste, dove istituzioni, diplomazie e imprese a livello internazionale hanno convenuto che l'Europa deve decidere rapidamente come posizionarsi in questa trasformazione globale.

