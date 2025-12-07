Imec è la grande rete dell’Europa E l’Italia può davvero guidarla
L’ India–Middle East–Europe Economic Corridor, conosciuto come Imec, è un progetto internazionale che mira a creare una grande rotta infrastrutturale tra India, Medio Oriente ed Europa, attraverso collegamenti ferroviari, portuali, energetici e digitali. La vera domanda, tuttavia, non è che cosa possa offrire l’Imec, ma che cosa accadrebbe se il progetto non decollasse. Il Summit di Trieste. La sua centralità è emersa con forza al summit di Trieste, dove istituzioni, diplomazie e imprese a livello internazionale hanno convenuto che l’Europa deve decidere rapidamente come posizionarsi in questa trasformazione globale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
TRIESTE: La politica a confronto all'INDO-MEDITERRANEAN BUSINESS FORUM, organizzato da Trieste Summit, con ospiti internazionali di grande prestigio. Al centro del discorso il progetto IMEC che costituirebbe una grande possibilità di sviluppo sulla 'via - facebook.com Vai su Facebook
Convegno "Trieste Indo-Mediterranean Business Forum". Mio intervento nel Panel: "Indo-Mediterranean Convergence: IMEC – Piano Mattei – Global Gateway – EU-India FTA" L’ampia partecipazione a questo Summit è la conferma più evidente di quanto sia Vai su X
Imec, nasce l’intergruppo parlamentare sul corridoio indomediterraneo - L’iniziativa di Giordano (Fdi) e l’attenzione della maggioranza verso il Medio Oriente e le sue rotte commerciali ... Come scrive msn.com
Formentini: «Imec decisivo per la centralità economica del mediterraneo» - Il deputato leghista ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione dei diplomatici coinvolti alla conferenza stampa di presentazione del gruppo interparlamentare ... Scrive giornaledibrescia.it