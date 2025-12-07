Ilva le sigle smentiscono Emiliano sul futuro dell’impianto di Taranto
L’ex governatore, dopo l’incontro con Adolfo Urso, aveva assicurato: l’acciaieria resterà attiva. All’indomani del vertice al ministero delle Imprese sull’ex Ilva, presieduto dal titolare del Mimit, Adolfo Urso, le organizzazioni di metalmeccanici Fiom Cgil e Fim Cisl si dissociano dalla lettura fornita dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al termine dell’incontro di due giorni fa. Il governatore uscente aveva infatti affermato che «il piano della chiusura e della cassa integrazione è stato completamente ritirato». 🔗 Leggi su Laverita.info
Oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme al ministro Urso, ai sindaci, ai presidenti di Regione e alle sigle sindacali, abbiamo affrontato il futuro dello stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano. Registriamo un segnale positivo: è stata conferm - facebook.com Vai su Facebook
Ex Ilva, Emiliano: "Ritirati il piano di chiusura e la Cig" #exilva #5dicembre Vai su X
Ex Ilva, l'ira dei sindacati: "Nessuna garanzia, resta il rischio chiusura" - Dopo l'incontro con prove di intesa tra Governo ed Enti locali, le sigle chiedono un nuovo confronto a Palazzo Chigi ... Scrive rainews.it
Ex Ilva, sindacati: “Piano per chiudere”. Palazzo Chigi: “Sigle non proseguono confronto” - L’incontro odierno a Palazzo Chigi è stato presieduto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Segnala tg24.sky.it
Ex Ilva, vertice con i sindacati. Spunta l'ipotesi Arvedi - Una possibile riduzione dei numeri della cassa integrazione straordinaria nell’ex Ilva di Taranto, che nell’incontro dell’11 novembre è stata elevata da 4. Come scrive quotidianodipuglia.it