Il Volley Bergamo 1991 cede ancora al tiebreak | solo un punto a Macerata
Quinta gara consecutiva a punti, anche se è uno solo. A Macerata il Volley Bergamo 1991 riscopre la sconfitta dopo tre vittorie, ma solo al tiebreak, al termine di una battaglia infinita. A spuntarla, nel finale, è la squadra di casa, che si prende l’anticipo dell’ultimo turno del girone d’andata, mentre le rossoblù proseguono a muovere una classifica che le vede sempre all’8° posto, ultimo utile per la Coppa Italia, ma ancora in standby in attesa degli altri risultati. Bergamo in avvio fatica ad entrare in partita e a innescare l’attacco, Macerata ne approfitta e si porta in vantaggio vincendo il primo set 25-21. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Ultima del girone di andata in arrivo per le arancionere! Sabato 6 dicembre ore 21 al Fontescodella arriva Volley Bergamo per la tredicesima di andata Serie A1 Tigotà Dettagli e anteprima nell’articolo? https://hrvolley.it/articoli/prima-squadra/arancioner - facebook.com Vai su Facebook
