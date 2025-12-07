Il Villarreal è ora la terza squadra della Liga e l’unica alternativa al duopolio Barça-Real El País
Il Villarreal si sta affermando come la terza squadra della Liga spagnola in questo inizio di stagione. Al momento è infatti dietro a Barcellona e Real Madrid in classifica, a 35 punti e a -5 dalla vetta (con una partita in meno rispetto ai blaugrana). Hanno superato anche l’Atletico Madrid (che ha una gara in più). Ieri la squadra di Marcelino ha vinto 2-0 contro il Getafe grazie ai gol dell’ex Inter Buchanan e l’attaccante georgiano Mikautadze. Il Villarreal è ora la terza squadra della Liga. El País scrive: Il Villarreal sta cavalcando l’onda in campionato, senza problemi a tenere il passo con le big. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
