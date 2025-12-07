Il Veneto motore del Sense of Italy | 56 miliardi di fatturato

La Sala Rossini del Caffè Pedrocchi ha ospitato la presentazione padovana di Sense of Italy – Oltre il Made in Italy per la sostenibilità dei territori, il volume curato da Mariano Bella, direttore dell’Ufficio Studi di Confcommercio, che analizza il crescente peso economico del terziario di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? Sulle pagine odierne del Messaggero Veneto un approfondito servizio sulla storia di Secab, cooperativa associata a Legacoop FVG, che celebra un secolo di attività, affermandosi come motore di sviluppo e innovazione nel settore delle energie rinnovabili - facebook.com Vai su Facebook

Motore Italia: L’ecosistema veneto - In questi giorni in Veneto si è registrato un evento avverso senza precedenti, 230 millimetri d’acqua caduti in sei ore, che hanno costretto la Regione ad aprire, per la prima volta, tutte e sei le ... Riporta milanofinanza.it

Motore Italia 2025. Quinta tappa in Veneto - Da sempre cuore pulsante dell’economia manifatturiera italiana, il Veneto continua a rappresentare una delle regioni più vivaci per capacità di innovazione, apertura ai mercati esteri e cultura ... Scrive milanofinanza.it

Veneto, il turismo si conferma un motore economico in piena efficienza - Se i dati pubblicati negli ultimi giorni a livello nazionale parlano di un'estate da record per il turismo in Italia, le conferme arrivano ulteriormente per il Veneto. Lo riporta rainews.it