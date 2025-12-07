Il venerdì landiniano la Cgil ferma l’Italia | sciopero generale il 12 dicembre

L'Italia si ferma. Venerdì 12 dicembre, la Cgil proclama uno sciopero generale di 24 ore contro la Legge di Bilancio, definita "ingiusta". L'astensione dal lavoro, un vero e proprio blocco nazionale, coinvolgerà tutti i settori, pubblico e privato, compresi gli appalti. Manifestazioni dilagheranno in ogni regione, da nord a sud. Il leader Maurizio Landini scenderà in piazza a Firenze, mentre l'intera segreteria nazionale si distribuirà nelle piazze simbolo del Paese, da Genova a Napoli, da Bari a Roma. Una mobilitazione senza precedenti per l'ultimo anno, che promette di paralizzare trasporti e servizi.

