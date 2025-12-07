Ti è mai capitato che il tuo smartphone si spegnesse a metà giornata, anche se non l’hai usato tantissimo? Il problema non è sempre legato all’uso intensivo del telefono per messaggi o videochiamate. Spesso, la colpa è di alcune applicazioni installate che continuano a lavorare silenziosamente, prosciugando la batteria anche quando tu non le stai guardando. Un recente studio condotto da OurPCB ha analizzato diverse app per scoprire quali fossero le più “energivore”, con risultati sorprendenti che molti utenti ignorano. Secondo la ricerca, alcune applicazioni popolari possono consumare fino all’ 85% della batteria del tuo smartphone pur restando “dormienti”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il tuo cellulare si scarica sempre? Colpa di queste app: consumano fino all’85% senza aprirle