Il trailer della stagione 5 dei boys rivela un finale oscuro per butcher

La quinta stagione di The Boys si prepara a essere una delle più intense e sorprendenti, con anticipazioni che indicano una possibile aderenza ai tratti più oscuri del fumetto originale. La prima parte della stagione sarà disponibile dal 8 aprile 2026, con un debutto a doppia puntata. Le immagini promozionali e il trailer appena diffuso alimentano l’attesa, mostrando un’intensa escalation nel conflitto tra i protagonisti e le forze di Vought. analisi del trailer e primi indizi sulla trama. orientamenti della narrazione post-episodio finale della stagione 4. Il trailer di The Boys stagione 5 offre alcune anticipazioni sul proseguimento delle vicende. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il trailer della stagione 5 dei boys rivela un finale oscuro per butcher

