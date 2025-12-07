Il Testamento di Ann Lee | Il teaser trailer del film che narra le origini del culto Shaker

Searchlight Pictures ha svelato il teaser trailer di Il Testamento di Ann Lee, il film ispirato alla vera storia della nascita del culto religioso noto come Shaker. Il film nasce da un’idea della pluripremiata sceneggiatrice e regista Mona Fastvold (The World to Come, The Brutalist), e racconta in maniera epica e viscerale gli eventi che hanno portato Ann Lee a fondare un movimento religioso “ Shaker ” che predicava l’uguaglianza di genere e sociale. Nel cast una straordinaria Amanda Seyfried presta il volto alla leader e fondatrice del culto “ Anna Lee “. Guardate il teaser trailer di Il Testamento di Ann Lee Cosa sappiamo di Il Testamento di Ann Lee. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

