Il Sottosegretario Mazzi | La cucina italiana patrimonio Unesco? Saremmo il primo Paese al mondo

"Se dovessimo ottenerlo sarebbe la prima cucina al mondo ad ottenere il riconoscimento a patrimonio dell'Unesco siamo il primo Paese al mondo ad avere più riconoscimenti". Lo dice Gianmarco Mazzi a "L'indignato speciale" su RTL102.5. Il prossimo 10 dicembre, alle 10, arriverà il verdetto dall'India e si saprà se l'Italia otterrà la candidatura. "La candidatura della cucina italiana candida il rito collettivo ed il cibo diventa identitario. Questa candidatura, se arriverà il 10 dicembre alle 10, impatta su settore agroalimentare italiano che vale 700 miliardi di euro", continua Mazzi a RTL 102. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il Sottosegretario Mazzi: "La cucina italiana patrimonio Unesco? Saremmo il primo Paese al mondo"

