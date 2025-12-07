CITTA’ DI CASTELLO - Il giovane pilota tifernate Kevin Battistoni, appena quindicenne e studente all’Itis di Città di Castello, sta rapidamente scalando le vette del karting internazionale. Il suo sogno è quello di emulare Ayrton Senna e di approdare in Formula 4 nel 2027. La passione per i motori gli è stata trasmessa dal nonno Bruno, dal padre Matteo e Kevin oggi divide la quotidianità tra famiglia, scuola e il volante della sua monoposto. La sua carriera è iniziata precocemente: è salito sul kart a cinque anni e mezzo, poi dopo passati da vice campione regionale Emilia Romagna e Toscana, nel 2019 ha partecipato come "Futur Stars Fia" al Gran Premio di F1 di Monza, facendo da mascotte al pilota Kimi Raikkonen in griglia di partenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sogno di Kevin. Campione di kart