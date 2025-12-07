Il sindaco di Montesilvano a Confesercenti su corso Umberto I | Critiche inopportune e di scarsa coscienza
“Estremamente inopportune e paradossali” le dichiarazioni della presidente provinciale di Confesercenti Marina Dolci sulla “nuova” corso Umberto I di Montesilvano. Così le definisce il sindaco Ottavio De Martinis dopo che Dolci, per voce dei commercianti della zona, ha lamentato un peggioramento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Argomenti simili trattati di recente
Questa mattina Ottavio De Martinis Sindaco Montesilvano e l'assessore al Turismo e agli Eventi Corinna Sandias hanno presentato il fitto calendario della programmazione di Natale del Comune di Montesilvano, che partirà ufficialmente oggi per concludersi l' - facebook.com Vai su Facebook
Il sindaco di Montesilvano a Confesercenti su corso Umberto I: "Critiche inopportune e di scarsa coscienza" - Ottavio De Martinis risponde duramente alla presidente provinciale Marina Dolci dopo la denuncia, a nome degli esercenti, dei problemi sull'arteria stradale che sarebbero aumentati dopo i lavori fatti ... Secondo ilpescara.it
I commercianti di Montesilvano bocciano la "nuova" corso Umberto: "Strada pericolosa e luminarie in ritardo" - Mancano anche i parcheggi, denunciano per voce della presidente provinciale Confesercenti Marina Dolci che chiede subito un incontro all'amministrazione: "L'attenzione data al turismo va data anche al ... Da ilpescara.it