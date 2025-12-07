Il sassofonista Mauro Darpin precipita in parete e perde la vita VIDEO

Intorno alle 14 di oggi, domenica 7 dicembre, la Sala operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) del Friuli Venezia Giulia ha attivato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso alpino per la segnalazione di due persone precipitate in un canale. Si tratta di Sandro Valent di Udine e Mauro. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

