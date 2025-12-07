Il ruggito Ue Ma Musk | Va abolita

Ci si mette anche Elon Musk a ribadire, in maniera ancora più cruda, quello che l’Amministrazione Trump ha messo nero su bianco venerdì, quando ha pubblicato la nuova Strategia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, in cui attacca l’Europa definendola «una civiltà in declino». Il miliardario statunitense, toccato nel vivo dopo la multa da 120 milioni decisa dalla Commissione europea ai danni del suo X (ex Twitter) per violazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della legge sui servizi digitali (Dsa), ha rincarato la dose: «L’Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini», ha detto Musk. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il ruggito Ue. Ma Musk: "Va abolita"

non per L'Italia è un malato terminale, il calo delle nascite, delle ma perché nell'ultimo decennio è stata governata dal P.D e da Giorgia Meloni. Elon Musk posta onMuskpostalabandieraitaliana la bandiera italiana in fiamme: l'Italia sta scomparendo" - facebook.com Vai su Facebook

