Il rito del 7 dicembre Tra musica e mondanità | L’opera oggi è al centro dell’universo

Il 7 dicembre è una tradizione dal 1951, giorno in cui si decise di “trasportare“ la Prima della Scala dal 26 dicembre alla ricorrenza del Sant’Ambrogio: c’era la Callas, quell’anno. Da allora l’appuntamento ricorre nel gran giorno di Milano. Tra Oh Bej! Oh Bej!, Ambrogini d’oro e il via libera agli alberi di Natale, l’attenzione si concentra tutta lì, sul Piermarini e sulla Prima della Scala. Che cambia negli anni, che conserva i suoi riti, tra musica d’autore e mondanità, tra evento esclusivo e anteprime diffuse, tra dame e damerini vestiti dalle maison e colpi di kitsch. Sarà un Sant’Ambrogio senza corteo (forse), ma non senza proteste e contestazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il rito del 7 dicembre Tra musica e mondanità: "L’opera oggi è al centro dell’universo"

