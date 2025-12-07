Il risiko delle cariche interne ridisegna il M5S

Cms.ilmanifesto.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cantiere delle nomine nel Movimento 5 stelle in stallo. Dopo la conferma di Giuseppe Conte a leader indiscusso, l’unica certa di essere confermata come vicepresidente vicaria è l’ex senatrice Paola . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

il risiko delle cariche interne ridisegna il m5s

© Cms.ilmanifesto.it - Il risiko delle cariche interne ridisegna il M5S

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Risiko Cariche Interne Ridisegna