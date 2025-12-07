Il rigore di Retucci trascina e lo Sciacca cala il poker | vittoria netta a Trapani
Unitas Sciacca sul velluto nella trasferta trapanese. La squadra di mister Brucculeri si impone con un poker di reti dando continuità agli ultimi risultati positivi tra coppa e campionato. Buon inizio della squadra neroverde, che si porta in vantaggio dopo 11 minuti grazie a un calcio di rigore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
