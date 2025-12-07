Il Re del Natale Iseano L’attrazione delle feste | luci e musica in giardino

Si chiama Sebastiano e ha 18 anni il Re del Natale Iseano. Studente dell’Itis con la passione per tutto ciò che funziona a elettricità e nel cassetto il sogno di diventare ingegnere nucleare, Sebastiano ha realizzato La Casa del Natale di Iseo, dove potersi immergere nella più allegra e nel contempo romantica atmosfera delle feste. Ha lavorato per mesi con il nonno elettricista e il fratello Damiano di 14 anni. A coordinare i lavori e a progettare tutti gli impianti è stato lui, grazie agli studi e a una passione nata quando, piccolissimo, guardava il nonno lavorare. "Amo tutto ciò che è elettrico, amo le luci, i colori e il Natale – spiega Sebastiano Vavassori – così ho pensato di realizzare un’ installazione natalizia nel giardino dei miei nonni, a Iseo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

