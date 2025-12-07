Il razzismo al contrario del maestro Manzi

Il maestro Alberto Manzi torna idealmente in cattedra ma non per una riproposizione del proverbiale programma Non è mai troppo tardi con cui il mitico docente insegnò a leggere e scrivere a generazioni di italiani (allora, erano gli Anni '60) di ogni età. Manzi rivive infatti come autore. Dynit, infatti, con il Natale ormai alle porte, ha deciso di riproporre al pubblico italiano, sotto forma di dvd, Orzowei, il figlio della Savana, serie cult del 1977 tratto dal romanzo che il mitico maestro, scomparso nel 1997, aveva pubblicato a metà Anni '50. Un ritorno che se da un lato profuma inevitabilmente di piacevole nostalgia, dall'altra va certamente annoverata tra quelle storie semplici e forti che- a giudicare dal clamoroso successo del nuovo Sandokan - probabilmente hanno ancora qualcosa da dire.

