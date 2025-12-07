Il punto più divertente dell' anno? Kyrgios super tweener ma poi cade in rete!
Durante l'esibizione dell'Atlanta Cup, andata in scena il 6 dicembre, Shelton e Kyrgios hanno condiviso il campo in un match tutto da ridere. La scena più divertente? Il tennista australiano prima fa un gran tweener, poi cade in rete alla fine di un recupero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
