Il punto più divertente dell' anno? Kyrgios super tweener ma poi cade in rete!

Gazzetta.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'esibizione dell'Atlanta Cup, andata in scena il 6 dicembre, Shelton e Kyrgios hanno condiviso il campo in un match tutto da ridere. La scena più divertente? Il tennista australiano prima fa un gran tweener, poi cade in rete alla fine di un recupero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

