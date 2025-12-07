Il primo utile della sua holding di partecipazioni i 357 milioni di debiti garantiti da lui Leonardo Maria Del Vecchio dopo Twiga Fiuggi e ristoranti ora pensa all’editoria
Leonardo Del Vecchio è uno dei principali eredi del fondatore di Luxottica, e certo non è privo di liquidità. Viene infatti in gran parte da lui quella che ha finanziato la grande crescita della sua boutique finanziaria, la LMDV Capital, che qualche anno fa sembrava poco più che un hobby e ora invece è diventata una holding di partecipazioni di peso non trascurabile, dopo la raffica di acquisizioni soprattutto nei settori del food & beverage (dalla Boem di Fedez all’Acqua Fiuggi fino ai ristoranti), e nell’ospitalità ( l’acquisto della catena Twiga da Flavio Briatore ). Ora il nome della holding circola anche fra i possibili acquirenti di Repubblica, anche se Gedi ha smentito confermando almeno per ora le trattative in esclusiva con i greci del gruppo Antenna. 🔗 Leggi su Open.online
Il primo utile della sua holding di partecipazioni, i 357 milioni di debiti garantiti da lui. Leonardo Maria Del Vecchio dopo Twiga, Fiuggi e ristoranti ora pensa all’editoria - LMDV Capital è cresciuta esponenzialmente nell’ultimo anno, anche grazie ai finanziamenti bancari con fidejussioni personali dell’erede dell’impero Luxottica. Si legge su open.online
Del Vecchio jr, primo utile per Lmdv Capital: asset vicini al miliardo e nuove ambizioni di crescita - Se emergono opportunità coerenti con la nostra filosofia le valuteremo". Scrive affaritaliani.it
Lmdv, il valore del portafoglio partecipazioni del family office di Leonardo Maria Del Vecchio sale a quota un miliardo - La holding del quartogenito del fondatore di Luxottica chiude il primo bilancio in utile. Si legge su msn.com