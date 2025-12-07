Il primo utile della sua holding di partecipazioni i 357 milioni di debiti garantiti da lui Leonardo Maria Del Vecchio dopo Twiga Fiuggi e ristoranti ora pensa all’editoria

Leonardo Del Vecchio è uno dei principali eredi del fondatore di Luxottica, e certo non è privo di liquidità. Viene infatti in gran parte da lui quella che ha finanziato la grande crescita della sua boutique finanziaria, la LMDV Capital, che qualche anno fa sembrava poco più che un hobby e ora invece è diventata una holding di partecipazioni di peso non trascurabile, dopo la raffica di acquisizioni soprattutto nei settori del food & beverage (dalla Boem di Fedez all’Acqua Fiuggi fino ai ristoranti), e nell’ospitalità ( l’acquisto della catena Twiga da Flavio Briatore ). Ora il nome della holding circola anche fra i possibili acquirenti di Repubblica, anche se Gedi ha smentito confermando almeno per ora le trattative in esclusiva con i greci del gruppo Antenna. 🔗 Leggi su Open.online