Il primario sorpreso dalla polizia mentre intasca 3mila euro in mazzette
Un giro di mazzette da 3.000 euro e dodici coinvolti nelle indagini. La squadra mobile di Roma ha arrestato in flagranza il primario di nefrologia dell’ospedale Sant’Eugenio, Roberto Palumbo, e l’imprenditore Maurizio Terra, amministratore unico della Dialeur srl, società che opera nel settore. 🔗 Leggi su Today.it
Arrestato in flagranza primario dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma: ha intascato una tangente da un imprenditore, è accusato di corruzione - Il direttore di Nefrologia Roberto Palumbo accusato di aver intascato una tangente da un imprenditore, Maurizio Terra, anche lui arrestato ... Secondo roma.corriere.it
La polizia lo sorprende mentre ruba fiale di morfina in ospedale a Como: arrestato infermiere 48enne - Un infermiere dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Como) è stato arrestato per furto aggravato e falsità ideologica. Segnala fanpage.it