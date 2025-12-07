Il prezzo della politica | Le pari opportunità? Finché non sei mamma

Quote rosa, linguaggio di genere, deleghe assessorili per la salvaguardia delle pari opportunità: se ne parla da anni, eppure non c’è scampo, la famiglia confligge con la politica. Quando una consigliera comunale o un’assessora annunciano la maternità cominciano i guai. Accade in questi giorni, da Monza a Lissone, dove sono scoppiati nuovi casi e polemiche. La prima a sollevare il tema a gennaio 2024 fu la consigliera dem Francesca Dall’Aquila (nella foto a destra), già assessora alla Cultura a Monza, che dovette dimettersi, per poter accudire alla sua bimba nata a settembre 2023, non potendo seguire i Consigli comunali da remoto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

