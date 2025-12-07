Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 07 Dicembre 2025, si attesta a 0,1036 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, 06 Dicembre 2025, il prezzo minimo registrato è stato di 0,0848 €kWh (ore 4 e 23), mentre il massimo ha raggiunto 0,1214 €kWh (ore 21). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate essere la fascia notturna e mattutina (dalle 2 alle 6), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia serale, tra le 20 e le 22. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 07122025 0,1036 -0,0042 06122025 0,1080 -0,0232 05122025 0,1312 +0,0020 04122025 0,1296 -0,0150 03122025 0,1450 +0,0113 02122025 0,1337 +0,0013 01122025 0,1320 +0,0220 30112025 0,1100 -0,0043 29112025 0,1143 -0,0071 28112025 0,1213 +0,0008 27112025 0,1205 +0,0268 26112025 0,1473 +0,0072 25112025 0,1401 +0,0073 24112025 0,1328 +0,0236 23112025 0,1093 -0,0077 22112025 0,1171 +0,0171 21112025 0,1341 +0,0057 20112025 0,1284 +0,0081 19112025 0,1204 +0,0042 18112025 0,1166 +0,0085 17112025 0,1072 -0,0043 16112025 0,1113 -0,0041 15112025 0,1154 +0,0100 14112025 0,1244 +0,0097 13112025 0,1145 +0,0004 12112025 0,1145 +0,0004 11112025 0,1141 -0,0012 10112025 0,1153 +0,0078 09112025 0,1076 -0,0023 08112025 0,1099 +0,0002 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Dicembre 2025 0,1261 Novembre 2025 0,1171 Ottobre 2025 0,1110 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1430 Dicembre 2024 0,1325 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

