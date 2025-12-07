Il premier del Qatar svela il coordinamento con Usa e Israele per gestire Hamas

Gli Stati Uniti e Israele sono “ pienamente consapevoli ” di come il Qatar abbia trasferito fondi alla Gaza governata da Hamas nel lungo decennio precedente gli attentati del 7 ottobre 2023 contro lo Stato Ebraico. Parola del primo ministro e ministro degli Esteri dell’emirato, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primo ministro del Paese del Golfo, ha spiegato al Doha Forum tenutosi nella sua capitale in un’intervista con l’anchorman Tucker Carlson la genesi degli scenari che spesso hanno portato il Qatar ad essere accusato di “finanziamento del terrorismo” per i suoi legami con Hamas, di cui ospita l’ufficio politico dal 2012. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il premier del Qatar svela il coordinamento con Usa e Israele per gestire Hamas

