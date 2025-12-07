Il ponte dell’Immacolata fa il pienone

Un antipasto delle feste di Natale da tutto esaurito. San Marino questo fine settimana fa le prove generali. Il Ponte dell’Immacolata è una buona occasione per testare la voglia di Titano da parte dei turisti. Le previsioni sono quasi da record, poco ci manca. Fino a superare i numeri già buoni dello scorso anno sia in termini di pernottamenti che di tasso di occupazione. Gli eventi chiaramente fanno da richiamo. In primis il Natale delle Meraviglie che ha già aperto i battenti, ma anche il campionato di tiro con l’arco che si concluderà domani. "Proprio gli eventi – commenta ai microfoni di San Marino Rtv l’Unione sammarinese operatori del turismo – siano essi sportivi, culturali, congressuali o enogastronomici, rappresentano un elemento strategico per valorizzare e diversificare l’offerta turistica, strumento fondamentale per la destagionalizzazione e per il potenziamento complessivo dell’attrattività del territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

