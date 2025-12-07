Il piccolo eroe di Dostoevksij

Gli scrittori che considero i miei veri maestri sono i russi dell’ottocento, comprendendo anche il novecentesco Bulgakov. Da giovane mi sono cibato per anni di questi scrittori, andando a scovare ogni possibile libro, anche più sconosciutili, e lungo la strada di Dostoevskij mi sono imbattuto in un piccolo libro (la mia edizione era bellissima, di Passigli): Un piccolo eroe, scritto da Dostoevskij nel 1849 durante la prigionia. Un adulto racconta in prima persona di se stesso bambino, quando si era innamorato perdutamente di una donna, e di cosa fa per lei. Chi scrive sa quanto è difficile dare verità alle vicende interiori di un bambino, far sentire la loro grande sofferenza che agli occhi degli adulti è una piccola sofferenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il piccolo eroe di Dostoevksij

Leggi anche questi approfondimenti

Gabriele, dieci anni, è un piccolo eroe: mentre viaggiava con suo papà ha visto a bordo strada un sacco della spesa che si muoveva. All’interno c’era un #cane in condizioni disperate: qualcuno gli aveva sparato! Loro lo hanno fatto curare e ora sta molto megl - facebook.com Vai su Facebook

Il piccolo eroe di Dostoevksij - Gli scrittori che considero i miei veri maestri sono i russi dell’ottocento, comprendendo anche il novecentesco Bulgakov. Secondo msn.com

«Dostoevskij» e quel continuo scambio di ruoli fra eroe e antieroe - Non solo per il titolo, ma «Dostoevskij» è la serie più intellettualistica che mi sia capitato di vedere in questi ultimi anni. Scrive corriere.it

Dostoevskij, il "piccolo testamento" dei Fratelli D'Innocenzo arriva su Sky e NOW: Incontro con i registi e il cast - Tutti gli episodi della serie crime con Filippo Timi saranno disponibili da mercoledì 27 novembre su Sky e in streaming su NOW: una storia che intreccia i generi per raccontare l'importanza degli ... Riporta comingsoon.it

Edoardo De Angelis: «Dostoevskij, prove per un piccolo film» - Dunque, siamo quasi a metà strada», puntualizza Edoardo De Angelis; ma stavolta, del percorso di avvicinamento a ... ilmattino.it scrive