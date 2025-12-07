Il personaggio più forte di one piece che supera shanks come un mostro

7 dic 2025

Il franchise di One Piece si distingue per la presenza di alcuni dei personaggi più influenti e potenti dell’universo dei manga e degli anime. Recentemente, si è notato l’introduzione di un personaggio che potrebbe ridefinire gli equilibri di potere, arrivando a competere persino con figure considerate tra le più temute e rispettate, come Shanks, uno dei Quattro Imperatori. Questo nuovo personaggio, la cui forza sembra superare le aspettative, rappresenta un punto di svolta che shockerà l’intera narrazione e avrà un impatto rilevante sulla trama in evoluzione. shanks, il simbolo di forza e saggezza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

