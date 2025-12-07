Il Pd riparte dai temi in vista del congresso | 6 tavoli per il futuro del territorio

Casertanews.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico di Caserta entra nella fase preparatoria del Congresso Provinciale, che si svolgerà nel mese di gennaio, avviando un percorso di confronto interno finalizzato a definire un quadro programmatico condiviso e innovativo. L’obiettivo è quello di arrivare all’appuntamento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Anche il Cantiere ritrova l’intesa. E riparte dei temi programmatici

pd riparte temi vistaCONTE IRRITA IL PD: “PRIMA I TEMI, POI DECIDIAMO INSIEME LA LEADERSHIP” - Il leader del Movimento 5 stelle rivendica, ancora una volta, la propria autonomia da un campo largo fin troppo affollato. Da opinione.it

pd riparte temi vistaPd, i mille di Montepulciano a Schlein: per alternativa "si riparte da noi" - Lo chiede la 'maggioranza' del Pd riunita a Montepulciano ... Lo riporta notizie.tiscali.it

pd riparte temi vistaPd, idee e proposte per Pistoia. Trallori rimane in prima linea. Sullo sfondo il nodo primarie - Folta platea per la serata partecipativa organizzata dall’esponente dem a Capostrada. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pd Riparte Temi Vista