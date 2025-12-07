Il Pd riparte dai temi in vista del congresso | 6 tavoli per il futuro del territorio
Il Partito Democratico di Caserta entra nella fase preparatoria del Congresso Provinciale, che si svolgerà nel mese di gennaio, avviando un percorso di confronto interno finalizzato a definire un quadro programmatico condiviso e innovativo. L’obiettivo è quello di arrivare all’appuntamento. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Anche il Cantiere ritrova l’intesa. E riparte dei temi programmatici
CONTE IRRITA IL PD: “PRIMA I TEMI, POI DECIDIAMO INSIEME LA LEADERSHIP” - Il leader del Movimento 5 stelle rivendica, ancora una volta, la propria autonomia da un campo largo fin troppo affollato. Da opinione.it
Pd, i mille di Montepulciano a Schlein: per alternativa "si riparte da noi" - Lo chiede la 'maggioranza' del Pd riunita a Montepulciano ... Lo riporta notizie.tiscali.it
Pd, idee e proposte per Pistoia. Trallori rimane in prima linea. Sullo sfondo il nodo primarie - Folta platea per la serata partecipativa organizzata dall’esponente dem a Capostrada. Scrive msn.com