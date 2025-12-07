Il pareggio del Bologna con la Lazio è una buona notizia per la Roma | Ravaglia in vena di prodezze

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pareggio (1-1) dell'Olimpico è una buona notizia per i giallorossi che restano al quarto posto, a +2 sugli emiliani. Biancocelesti in dieci per il rosso a Gila, stoppati da un super Ravaglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

