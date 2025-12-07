Il Papa ‘tessitore’ aggiusta la linea | sì alle coppie gay no alle donne diacono E un messaggio a Meloni

Sette mesi dopo l’elezione di Leone XIV comincia a precisarsi meglio la linea del suo pontificato. Prevost è stato scelto e sostenuto dai cardinali elettori perché in maniera equilibrata continuasse il riformismo di Francesco, riservando però maggiore attenzione al potenziamento dell’istituzione vaticana ed ecclesiale, al contempo superando la frattura che aveva visto contrapporsi al pontefice argentino un aggressivo blocco conservatore. Leone è pienamente consapevole della situazione e appare evidente la sua intenzione di ricucire, impegnandosi come Tessitore. Il che spiega il modo prudente di muoversi sia quando conferma le svolte di Francesco sia quando dà un colpo di freno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Papa ‘tessitore’ aggiusta la linea: sì alle coppie gay, no alle donne diacono. E un messaggio a Meloni

