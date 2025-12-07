Il caso della 27enne scomparsa e ritrovata a Nardò, nel Salento. «Dopo la gioia per il ritrovamento, mia moglie Ornella è crollata: ha sofferto troppo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il papà di Tatiana, sparita per 11 giorni: «Piange, è denutrita, non parla e non si reggeva in piedi. Dragos? Non so cosa dire»