Il papà di Tatiana sparita per 11 giorni | Piange è denutrita non parla e non si reggeva in piedi Dragos? Non so cosa dire

Xml2.corriere.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso della 27enne scomparsa e ritrovata a Nardò, nel Salento. «Dopo la gioia per il ritrovamento, mia moglie Ornella è crollata: ha sofferto troppo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

il pap224 di tatiana sparita per 11 giorni piange 232 denutrita non parla e non si reggeva in piedi dragos non so cosa dire

© Xml2.corriere.it - Il papà di Tatiana, sparita per 11 giorni: «Piange, è denutrita, non parla e non si reggeva in piedi. Dragos? Non so cosa dire»

News recenti che potrebbero piacerti

Tatiana sparita nel nulla a Nardò: cellulare muto, segnalazioni e un verso inquietante prima della scomparsa

Sparita a 27 anni nel Leccese: droni e cani molecolari sulle tracce di Tatiana

L’amico di Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò: “Socievole e premurosa, non sarebbe mai sparita senza dire nulla”

Cerca Video su questo argomento: Pap224 Tatiana Sparita 11