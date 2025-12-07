Il papà di Tatiana | Era senza forze non si reggeva in piedi
AGI - "Non riusciva nemmeno a reggersi in piedi, era senza forze, l'abbiamo dovuta portare via a forza di braccia perché non ce la faceva a camminare". Parla Rino Tramacere, il papà di Tatiana Tramacere, la 27enne studentessa di Psicologia, di Nardò (Lecce), resasi irreperibile dal 24 novembre scorso e ritrovata dai carabinieri dopo 11 giorni in casa del suo amico trentenne di origini rumene Dragos Ioan Gheromescu. "Perché fosse in quelle condizioni non lo sappiamo ancora - aggiunge Rino Tramacere - e questo, ormai, per noi non ha molta importanza perché mia figlia è tornata a casa dopo un lungo silenzio che ci ha distrutti. 🔗 Leggi su Agi.it
