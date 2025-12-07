Nove adolescenti fra quindici e diciannove anni prendono spazio e parola, si definiscono, si autodeterminano. Un’età fragile, che scivola e sfugge, si mostra sul palco nella nuova versione dello spettacolo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il palcoscenico dell’adolescenza per esplorare l’atlante della vita