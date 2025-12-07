Il Natale si accende Silvetti | Comprate italiano Lo dico forte dal Piano
Dall’inaugurazione di “Ancona che brilla”, il secondo atto, al Piano San Lazzaro, un’iniziativa specifica voluta dalla Giunta Silvetti. Passando per un centro gremito, tra addobbi, luminarie e colori. Fino al “Villaggio natalizio della legalità” della Questura, in piazza Roma. È stato un sabato pomeriggio di manifestazioni di prossimità, per Ancona. Che si è concluso con l’amministrazione in Corso Carlo Alberto per inaugurare le iniziative natalizie in quel quartiere dove "tanti anni fa abitavano i miei nonni – ha scritto il primo cittadino Daniele Silvetti in un lungo post sui social –, nei palazzi dei Ferrovieri e che non avrebbero mai immaginato che un giorno un loro nipote avrebbe parlato da sindaco a nome della città", raccontando le bellezze del Piano e aggiungendo "Ancona è qui, tra la gente con i nostri commercianti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
