Il Natale accende i cuori alla Quercia nel ricordo di Leonardo Cristiani
Un pomeriggio denso di emozione alla Quercia. Sul sagrato della basilica sono stati accesi l'albero di Natale, le luminarie di viale Trieste e l'angelo dedicato a Leonardo Cristiani, il 15enne morto in un incidente in moto proprio lungo la strada. Famiglie e cittadini si sono stretti in un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Roma accende il Natale con la Christmas Parade 2025, la più grande parata natalizia d’Europa
Il Natale si accende nelle frazioni, luminarie installate anche fuori città: la mappa
A Lugano si accende la magia del Natale con mercatini, attività per tutta la famiglia e nuove esperienze sul ghiaccio
Liratv. . Si accende l’albero, adesso é Natale Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #natale #portanova #luci #artista #immacolata #dell #albero #arriva #accende #accensione #pi - facebook.com Vai su Facebook
Simona Ventura accende il Natale di Limone Piemonte Vai su X
Franciacorta Designer Village accende il Natale: solidarietà, magia e il panettone di Iginio Massari - Il Natale 2024 al Franciacorta Designer Village si accende con il concept “Christmas of Love”, tra scenografie rosso brillante, solidarietà, gift wrapping e un evento speciale con il Maestro Iginio Ma ... Come scrive panorama.it
Si accende la magia, i mercatini di Natale più belli da raggiungere con voli scontatissimi - Con voli a partire da soli 22 euro, puoi raggiungere tantissime destinazioni europee perfette per vivere il fascino ... Da siviaggia.it
Quartu, si accende la magia del Natale - Dopo l’accensione delle luminarie, parte la rassegna del Natale a Quartu - Segnala msn.com