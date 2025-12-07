il natale a cortona la mappa della festa intorno alla sky tower

di Laura Lucente CORTONA Con l’accensione delle luminarie e il video mapping dedicato a San Francesco è ufficialmente iniziato " Natale a Cortona ", il programma di appuntamenti che accompagnerà la città etrusca fino al 6 gennaio 2026. In piazza Garibaldi spicca la Sky Tower, attrazione scelta quest’anno dall’Amministrazione comunale che porta i visitatori fino a 40 metri d’altezza per affacciarsi sul paesaggio. In via Nazionale, a Palazzo Ferretti, ha aperto il Santa Claus Virtual Express, il "treno" multimediale che trasporta grandi e piccoli alla Casa di Babbo Natale. La cerimonia di apertura in piazza della Repubblica è stata affidata ai più piccoli, con i cori delle scuole dell’infanzia "Rodari" di Pergo e "Cucciatti" di Cortona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

