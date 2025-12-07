Il Napoli ringrazia Hojlund e torna capolista | 2-1 alla Juventus
AGI - Dopo le vittorie contro Atalanta e Roma, il Napoli batte, per 2-1, anche la Juventus e si ritrova capolista della Serie A, da solo, in attesa del Milan (in campo lunedì 8 dicembre contro il Torino). Il mattatore della serata è Rasmus Hojlund, autore di un gol per tempo: "inutile", dunque, la rete del momentaneo pareggio firmata da Yildiz. Alla vigilia c'era grande attesa per il ritorno di Spalletti nella città che gli ha regalato la più grande gioia della carriera. Al momento dell'ingresso in campo, però, l'accoglienza dei suoi ex tifosi è stata fredda: né applausi, né fischi per il tecnico di Certaldo. 🔗 Leggi su Agi.it
