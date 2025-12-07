Il Napoli incerottato liquida la pratica Juventus col minimo sforzo oggi è troppo ampio il divario tra le due squadre
Se l’avversario non si chiamasse Juventus, staremmo qui a scrivere di vittoria quasi col minimo sforzo. Appena il Napoli ha accelerato, ha segnato. E forse sarà proprio questa la discussione, visti i tempi che corrono: perché il Napoli non ha chiuso prima la partita? Dibattito ozioso che lasciamo ai “competenti”. I dati di fatto sono che il Napoli incerottato ha battuto 2-1 la Juventus, al momento è solo in testa alla classifica, ha di fatto eliminato Spalletti dalla corsa scudetto e ha ritrovato il bomber Hojlund che dopo 922 minuti di digiuno ha segnato la doppietta che ha deciso il match. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Napoli incerottato liquida la pratica Juventus col minimo sforzo, oggi è troppo ampio il divario tra le due squadre Finisce 2-1 con doppietta di Hojlund, in mezzo il gol di Yildiz l'unico calciatore vero della Juve. Spalletti ahinoi fischiato (addio memoria). McTomi - facebook.com Vai su Facebook
"#CalcioNapoliNews" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Napoli, con Conte una squadra più pratica: l'analisi a Sky Calcio Club - La mano dell'allenatore si vede: giocatori recuperati, l'inserimento dei nuovi acquisti e una difesa ... Riporta sport.sky.it
Napoli, basta un tempo per sbrigare la pratica Monza. Ed è subito primato per Conte - Un Napoli cattivo, famelico che chiude il Monza nella propria metacampo. Come scrive tuttomercatoweb.com