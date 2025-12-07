Se l’avversario non si chiamasse Juventus, staremmo qui a scrivere di vittoria quasi col minimo sforzo. Appena il Napoli ha accelerato, ha segnato. E forse sarà proprio questa la discussione, visti i tempi che corrono: perché il Napoli non ha chiuso prima la partita? Dibattito ozioso che lasciamo ai “competenti”. I dati di fatto sono che il Napoli incerottato ha battuto 2-1 la Juventus, al momento è solo in testa alla classifica, ha di fatto eliminato Spalletti dalla corsa scudetto e ha ritrovato il bomber Hojlund che dopo 922 minuti di digiuno ha segnato la doppietta che ha deciso il match. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli incerottato liquida la pratica Juventus col minimo sforzo, oggi è troppo ampio il divario tra le due squadre