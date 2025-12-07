Il Napoli batte la Juve con un super Hojlund | ritorno amaro al Maradona per Spalletti

Ritorno amaro per Luciano Spalletti al Maradona. Il Napoli batte la Juventus per 2-1 trascinato da Hojlund, autore di una doppietta. Tra i due gol del danese il momentaneo pareggio bianconero di Yildiz. Successo meritatissimo per gli azzurri, che hanno dominato per grandissima parte del match. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

